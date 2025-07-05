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        Gaziantep'te tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 19:51 Güncelleme: 05.07.2025 - 19:51
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        Gaziantep'te tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı.

        C.A. idaresindeki 31 AGL 305 plakalı tır, İslahiye-Nurdağı kara yolu Gökçedere mevkisinde, M.S. (27) idaresindeki 27 SE 127 plakalı traktörle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan traktör sürücüsü ile beraberindeki A.S. (62) 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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