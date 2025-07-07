GÜNCELLEME - Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin de destek verdiği yangına 42 personel ve 22 araçla müdahale edildi.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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