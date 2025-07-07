GÜNCELLEME - Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerinde bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin de destek verdiği yangına 42 personel ve 22 araçla müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.
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