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        Gaziantep'te 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 10:24 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:24
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        Gaziantep'te 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Merkez Şahinbey ilçesinde yapılan operasyonda, jandarma ekipleri, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu başta olmak üzere 19 suç kaydı bulunan ve 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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