Gaziantep'te 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Merkez Şahinbey ilçesinde yapılan operasyonda, jandarma ekipleri, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu başta olmak üzere 19 suç kaydı bulunan ve 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.