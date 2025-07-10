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        Gaziantep'te böbrek yetmezliği olan kadına, eşinden alınan organ nakledildi

        Gaziantep'te böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan kadına, eşinin bağışladığı organ nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:29 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:29
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        Gaziantep'te böbrek yetmezliği olan kadına, eşinden alınan organ nakledildi
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        Gaziantep'te böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan kadına, eşinin bağışladığı organ nakledildi.

        Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 5 yıldır ağrı şikayeti olan Hamide Yıldız'a, böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Ardından nefroloji uzmanı Dr. Şayeste Akkan Eren tarafından hastanın tedavi ve nakil süreci başlatıldı.

        Hipertansiyon hastası, 5 çocuk annesi kadına uygun böbrek aranırken, eşi Yaşar Yıldız böbreğini bağışlama kararı aldı.

        Sonuçların uyumlu çıkması üzerine 3 Temmuz'da Doç. Dr. Ercan Korkut ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon, Gaziantep Şehir Hastanesindeki 7. böbrek nakli oldu.

        Uzman hekimler, cerrahlar ve sağlık çalışanlarının koordinasyonuyla yapılan operasyon sonrası, hem alıcının hem de vericinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, operasyonun başarısında, hasta yakınlarının desteği kadar nefroloji, organ nakil, anestezi ve multidisipliner sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının büyük rol oynadığını vurguladı.

        Türkçüoğlu, organ bağışının önemine dikkati çekerek, bağış çağrısında bulundu.​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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