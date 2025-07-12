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        Gaziantep'te Dülük Antik Kenti kazı çalışmalarına destek vermek için protokol imzalandı

        Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarına verilecek destek için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:24 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:37
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        Gaziantep'te Dülük Antik Kenti kazı çalışmalarına destek vermek için protokol imzalandı
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        Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarına verilecek destek için protokol imzalandı.

        Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Dülük Antik Kenti Koordinatör Kazı Başkanlığı ve Şehitkamil Belediyesi işbirliğinde bilimsel kazı çalışmalarına destek vermek amacıyla Valilik Fuaye Salonu'nda imza protokolü gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verile Vali Kemal Çeber, kıymetli bir protokole imza attıklarını belirtti.

        Projede emeği geçenlere teşekkür ettiğini dile getiren Çeber, şunları aktardı:

        "Gaziantep, çok özel bir kent. Karkamış, Zeugma, Rumkale, Yesemek ve Dülük Antik Kenti ile birlikte kazı çalışmalarının devam ettiği 5 tane antik kentimiz var. Çok zengin bir kentiz. Bütün kent olarak hepimizin bu tarihi potansiyele ve vizyona sahip çıkması gerekiyor. Dülük'ü de bir an önce dünya insanlığının hizmetine sunacağız. En az Zeugma ve Karkamış olarak önemli bir yer olduğunu biliyoruz."

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da Dülük Antik Kenti'ni geleceğe miras bırakmak istediklerini dile getirdi.

        Yılmaz, "Bir şehrin geçmişi, kültürü bizim için çok önemli. Bizim görevimiz sadece park ve asfalt yapmak değil. Şehrimizin geçmişini koruyarak, yarınlara taşımak da bizim görevimiz. 2 yılda bitmesi gereken işi yıl sonuna kadar tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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