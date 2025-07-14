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        Gaziantep'te av yasağını ihlal eden kişi yakalandı

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde av yasağını ihlal eden kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:29
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        Gaziantep'te av yasağını ihlal eden kişi yakalandı
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        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde av yasağını ihlal eden kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timlerince, Fırat Nehrinde bir kişinin ağ atarak avlandığı belirlendi.

        Ekipler tarafından 300 metre ağla yakalanan A.H. hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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