Gaziantep'te av yasağını ihlal eden kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timlerince, Fırat Nehrinde bir kişinin ağ atarak avlandığı belirlendi.

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