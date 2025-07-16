Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GÜNCELLEME - Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 18:40 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kırsal Bedirköy Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        "Sadece yaş değil 3 duruma da bakılmalı"
        "Sadece yaş değil 3 duruma da bakılmalı"
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Avusturya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Avusturya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        GAÜN'de 15 Temmuz temalı resim sergisi açıldı
        GAÜN'de 15 Temmuz temalı resim sergisi açıldı
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu
        Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın
        Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın
        Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
        Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezinden 1100 engelli afetzedeye...
        Gaziantep'te Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezinden 1100 engelli afetzedeye...