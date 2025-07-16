GÜNCELLEME - Gaziantep'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kırsal Bedirköy Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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