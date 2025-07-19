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        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 15:09 Güncelleme: 19.07.2025 - 15:09
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        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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