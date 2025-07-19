Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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