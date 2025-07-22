Gaziantep'te Değerler Eğitimi Yaz Okulları Programı'nın açılışı yapıldı

Gaziantep'te çocukların yaz tatilini eğitime ara vermeden geçirebilmesi için Değerler Eğitimi Yaz Okulları Programı açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri ve Değerler Eğitimi Şube Müdürlüğü koordinesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan programda, çocukların yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmesi hedefleniyor.

Dini derslerin yanı sıra çocukların sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmek amacıyla etkinlikler içeren program, 30 Haziran ve 8 Ağustos tarihleri arasında 23 farklı noktada gerçekleşecek.

Kentteki millet kütüphaneleri merkezli olarak uygulanan programda, 9 ile 14 yaş grubu yaklaşık 12 bin çocuğa ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların geleceğin istikbali için önemli cevherler olduğunu dile getirdi.

Çocukların geleceği için eğitim alanında çalışmalara devam edeceklerini belirten Şahin, şunları aktardı:

"İnsan olmayı okuyacağız. Adam gibi yetişmeyi okuyacağız. İşte o yüzden siz çok mühimsiniz. Bu şehri imar ederken biz taşla imar etmiyoruz, taşın yerine insanı koyuyoruz. Merhameti ve şefkati yükseltiyoruz. Güzel ahlak, direkt toplumu ilgilendiriyor. Büyüye saygı, arkadaşına yardımlaşmak, engelli bir çocuğun elinden tutmak, zorda kalmış birine yardım etmek. Bu duygular güzel ahlaktır. Güzel ahlakla yetişen çocuk bizim geleceğimizdir."