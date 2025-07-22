Gaziantep'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerası kaza anını kaydetti. Görüntüde aynı yönden gelen motosiklet ile otomobilin çarpıştığı ve motosikletin devrildiği görülüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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