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        Gaziantep'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:06 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:06
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        Gaziantep'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        A.H.A. (22) idaresindeki 44 AGF 537 plakalı otomobil, Serinevler Mahallesi Kırıkçalı Kavşağı'nda V.Ö. (44) yönetimindeki 46 AHZ 908 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücü ile beraberindeki M.G, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerası kaza anını kaydetti. Görüntüde aynı yönden gelen motosiklet ile otomobilin çarpıştığı ve motosikletin devrildiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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