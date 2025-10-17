Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 18:36 Güncelleme: 17.10.2025 - 18:41
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarının ardından taktik çalışmalarla son buldu.

        Milli takımında bulunan Bacuna kente dönerek takımla beraber çalışmalara başladı.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

