        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı tamamlandı

        Gaziantep'te düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        19.10.2025 - 22:26
        Gaziantep'te düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı tamamlandı
        Gaziantep'te düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı sona erdi.

        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca 17 Ekim'de başlayan toplantı tamamlandı.

        Bölge belediye başkanları, il başkanları, yerel yönetimler başkan yardımcıları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla yapılan toplantıda, istişare ve değerlendirme oturumları yapıldı.

        Düzenlenen oturumlarda, yerel yönetimlerdeki mevcut durum, şehirlerin kalkınma hedefleri, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal belediyecilik uygulamaları ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun yereldeki yansımaları ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gaziantep'in 3 gün yerel yönetim vizyonuna ev sahipliği yaptığını ifade etti.

        Katılımcılarla yerel yönetimlerde hizmet kalitesini, sosyal dayanışmayı ve vatandaş memnuniyetini artıracak adımları değerlendirdiklerini aktaran Fedaioğlu, "Her adımda millete hizmet, her kararımızda istikrar ve gönül belediyeciliği bilinciyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, bakan yardımcıları, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye başkanları ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

