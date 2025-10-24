Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te "Terörsüz Türkiye" sürecini anlattı:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Terörsüz Türkiye demek herhangi bir pazarlık demek değil, herhangi bir af değil. Herhangi bir 'al-ver' veya devletin iradesinden vazgeçmesi değildir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 20:59 Güncelleme: 24.10.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te "Terörsüz Türkiye" sürecini anlattı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Terörsüz Türkiye demek herhangi bir pazarlık demek değil, herhangi bir af değil. Herhangi bir 'al-ver' veya devletin iradesinden vazgeçmesi değildir." dedi.

        Akar, Selimiye Mahallesi'nde şehit Enes Kaya ve İbrahim Halil Çetin'in ailelerini ziyaret etti.

        Daha sonra partisinin il başkanlığında düzenlenen Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Akar, burada "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin bilgi verdi.

        Akar, "Terörsüz Türkiye demek herhangi bir pazarlık demek değil, herhangi bir af değil. Herhangi bir 'al ver' veya devletin iradesinden vazgeçmesi değildir. Terörsüz Türkiye, terörün bitmesi için sahada 'ölürsem şehit kalırsam gazi' diyerek Mehmetçik çalışmalarını yaparken, diğer taraftan da masada konuşmak ve görüşmek suretiyle bunların terörden vazgeçmelerini sağlamaktır." dedi.

        Devletin burada iradesini ortaya koyduğunu ifade eden Akar, "Devlet, 'örgütü feshet, silahları bırak' dedi. Yaptılar mı? yapıyorlar. Burada tabi bazı sıkıntılar ve farklılıklar olabilir çünkü bitmesini istemeyenler var. Onlar çeşitli fitne, fesatla ortalığı bulandırmak ve bu sürecin engellenmesi için ellerinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar." diye konuştu.

        Meclis'te bu konuyla ilgili Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduğunu anımsatan Akar, şunları ifade etti:

        "Komisyon çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bunu başaracağız ve 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtaracağız. Bunu yapacağız, etrafımızda çok ciddi riskler ve tehditler var. Burada hiçbir şekilde kimseye güvenmemiz mümkün değil. İsrail'i gördünüz, Filistin'i gördünüz. Orada Birleşmiş Milletler'in gözü önünde, uluslararası hukuk ve NATO'nun gözü önünde, AB'nin gözü önünde kuvözdeki çocuklar, oksijen yok balık gibi çırpınıyorlar. Bunlar gerçekten yüzyılın ayıbı, alçaklığıdır."

        Akar, daha sonra AK Parti'ye katılanlara rozet taktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te ziyaretlerde...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te ziyaretlerde...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Gaziantep'te öğrencilerle buluşt...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Gaziantep'te öğrencilerle buluşt...
        Gaziantep'te yakalanan firari 2 hükümlü tutuklandı
        Gaziantep'te yakalanan firari 2 hükümlü tutuklandı
        McDonald's Türkiye, Gaziantep'te hatıra ormanı oluşturuyor
        McDonald's Türkiye, Gaziantep'te hatıra ormanı oluşturuyor
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın performansından memnun
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın performansından memnun