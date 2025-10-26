Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 09:39 Güncelleme: 26.10.2025 - 09:39
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Ligde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, haftaya 17 puanla 4. sırada girdi.

        Gaziantep FK'de Kevin Rodrigues, Ndiaye, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal ve Arda Kızıldağ, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Bu 5 oyuncu, Fenerbahçe maçında kart görmeleri durumunda 11. haftada oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

