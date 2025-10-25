Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'teki "ModifiyeFest 2025" etkinliği sona erdi

        Gaziantep'te yaklaşık 1500 aracın katılımıyla düzenlenen "ModifiyeFest 2025" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 20:57 Güncelleme: 25.10.2025 - 20:57
        Gaziantep'teki "ModifiyeFest 2025" etkinliği sona erdi
        Gaziantep'te yaklaşık 1500 aracın katılımıyla düzenlenen "ModifiyeFest 2025" sona erdi.

        Şehitkamil Belediyesinin desteğiyle Ortadoğu Fuar Merkezi'nde dün başlayan festival, bugün tamamlandı.

        Etkinlikte birbirinden renkli modifiyeli araçlar, sahipleri tarafından sergilendi ve çeşitli gösteriler sundu.

        Gaziantep Motorlu Araçlar Modifiye Derneği Başkanı Sedat Şahin, AA muhabirine, bu yıl ikincisini düzenledikleri festivalin geçen yıla göre daha kapsamlı gerçekleştirildiğini söyledi.

        Şahin, "Görsel şov", "drift şov" ve "araç güzellik yarışması" gibi çeşitli etkinlikler düzenledikleri festivale çevre illerden de çok sayıda katılımcının geldiğini ifade etti.

        Şahin, "Festivalde yaklaşık 1500 araç yer aldı. Gece ve gündüz etkinlikleriyle oldukça keyifli geçti." diye konuştu.

        Festivale lüks aracıyla katılan Uğur Şahin ise farklı şehirlerdeki drift etkinliklerine katıldığını belirterek, bu organizasyonun kendi şehrinde düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

