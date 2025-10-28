Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:04
        Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çeber, mesajında, bugünün vatan sevgisiyle çarpan milyonlarca yüreğin aynı anda "Cumhuriyet" diye attığı, gururun ve coşkunun bir olduğu en büyük bayram günü olduğunu bildirdi.

        102. yılına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti'nin hürriyet, adalet ve millet iradesinin sonsuzluğa uzanan en parlak ışığı olduğunu ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

        "Milletimizin bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuştuğu, 'ya istiklal ya ölüm' diyerek destan yazdığı 29 Ekim 1923 yalnızca bir rejimin ilanı değil, küllerinden doğan bir milletin yeniden dirilişidir. Cumhuriyet, bize bırakılmış en kıymetli miras ve ilelebet muhafaza etmekle yükümlü olduğumuz kutsal bir emanettir. 102 yıldır bu vatanın her köşesinde özgürce yaşayabiliyorsak, bunu Cumhuriyetimize ve onu canı pahasına savunan kahramanlarımıza borçluyuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

        Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının bilim, üretim, adalet, barış ve güçlü yarınların yüzyılı olacağını aktaran Çeber, "Bizler de birlik ve beraberlik içinde, aynı heyecan ve inançla Cumhuriyetimizi daha ileri taşımak için azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu büyük coşkuyla, özellikle gençlerimizin gözlerindeki umutla gazi şehrimizin ve yüce milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyet'in 102. yılında geleceği birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

