Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çeber, mesajında, bugünün vatan sevgisiyle çarpan milyonlarca yüreğin aynı anda "Cumhuriyet" diye attığı, gururun ve coşkunun bir olduğu en büyük bayram günü olduğunu bildirdi.

102. yılına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti'nin hürriyet, adalet ve millet iradesinin sonsuzluğa uzanan en parlak ışığı olduğunu ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuştuğu, 'ya istiklal ya ölüm' diyerek destan yazdığı 29 Ekim 1923 yalnızca bir rejimin ilanı değil, küllerinden doğan bir milletin yeniden dirilişidir. Cumhuriyet, bize bırakılmış en kıymetli miras ve ilelebet muhafaza etmekle yükümlü olduğumuz kutsal bir emanettir. 102 yıldır bu vatanın her köşesinde özgürce yaşayabiliyorsak, bunu Cumhuriyetimize ve onu canı pahasına savunan kahramanlarımıza borçluyuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."