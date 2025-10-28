Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep, AB'ye coğrafi işaret başvurularında Türkiye'nin lideri oldu

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'nin kültürel ve yöresel zenginliklerinin yansıtıldığı coğrafi işaretli ürünlerinin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki tescili için yapılan 54 başvurunun 10'u Gaziantep'ten gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:10 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep, AB'ye coğrafi işaret başvurularında Türkiye'nin lideri oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'nin kültürel ve yöresel zenginliklerinin yansıtıldığı coğrafi işaretli ürünlerinin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki tescili için yapılan 54 başvurunun 10'u Gaziantep'ten gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den AB coğrafi işaret tescili için 54 ürün başvurusunda bulunuldu. Bu ürünlerden 8'i ilan aşamasına gelirken, 46'sının işlemleri sürüyor.

        AB nezdinde Türkiye'nin tescillenen ilk ürünü baklavaya sahip olan ve UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği ilk Türk kenti olan Gaziantep, başvuru yaptığı 10 ürün ile Türkiye'den en çok başvuru yapan il oldu.

        Türkiye'de 107 coğrafi işarete sahip olan şehir, Nizip nanesi, Gaziantep bülbül yuvası, Gaziantep dolangel tatlısı, Gaziantep şöbiyeti, Gaziantep muskası, Oğuzeli nar ekşisi, Gaziantep bulguru, Nizip patlıcanı, Oğuzeli kurutmalığı ve Gaziantep lahmacunu için AB tescili almak üzere başvuru yaptı.

        - "Bunu katma değere döndürmemiz lazım"

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Kenan Seçkin, AA muhabirine, kentin gastronomi potansiyelinin Avrupa’da daha görünür hale gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

        Gaziantep baklavası, Araban sarımsağı, Gaziantep menengiç kahvesi ve Gaziantep fıstık ezmesi olmak üzere 4 ürünün AB'den tescil aldığını hatırlatan Seçkin, şunları kaydetti:

        "Bunu katma değere dönüştürmemiz lazım. Coğrafi işaretlerin önemi, bu değerin halka yansımasıyla anlam kazanır. AB'den bu ürünleri tescil ettirmemiz gerekiyor çünkü artık 'yeşil ekonomi' dediğimiz bir döneme giriyoruz. Artık sadece tatil ve deniz değil, yeni turizm anlayışı yemek turizmidir. Gaziantep bu alanda başı çekiyor ve lokomotif şehir olarak ilerliyor."

        Şehrin her yöresel ürününün kendine özgü bir hikayesi olduğunu anlatan Seçkin, "Lahmacun Türkiye'de genellikle soğanla yapılır, ancak bizde sarımsak kullanılır. Şu anda ilana çıkan bir sürecimiz var, itiraz olmazsa tescilli ürün sayımız kısa sürede 5'e çıkacak. Gaziantep tarihini araştırdığınızda 5 antik kentle karşılaşırsınız. Yemek yazarlarına göre Gaziantep'in 500'e yakın kazan yemeği bulunuyor. Bu kültür, bereketli hilalin batı ucundaki bu toprakların zenginliğinden geliyor." diye konuştu.

        Seçkin, gastronomide doğru ürün kullanımının önemine değinerek, "Baklavayı gerçek lezzetine ulaştırmak için Antep fıstığının 'boz' kısmını kullanmak gerekir. Bu nedenle belediye olarak bölgedeki yerel çeşitlerin korunması için bir tohum ve gen bankası kurduk. Böylece gastronomide doğru ürünü üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Seçkin, Gaziantep'in AB tescili için yaptığı başvuruların onaylanmasıyla birlikte gastronomi ve coğrafi işaret alanında Türkiye'nin lokomotif kenti konumunu pekiştireceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Gaziantep'te düzenlenen "5'inci Köklüce Kanyonu Tırmanış Şenliği" sona erdi
        Gaziantep'te düzenlenen "5'inci Köklüce Kanyonu Tırmanış Şenliği" sona erdi
        Sadettin Saran: Çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha iler...
        Sadettin Saran: Çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha iler...
        Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından
        Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından
        Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-4
        Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-4
        Gaziantep protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Gaziantep protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı