Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Modifiye araç tutkunları Gaziantep'te buluştu

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında modifiye araçlar gösteri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 21:21 Güncelleme: 29.10.2025 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Modifiye araç tutkunları Gaziantep'te buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında modifiye araçlar gösteri yaptı.

        Oğuzeli Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce modifiye araç sahibi ve otomobil tutkunu bir araya geldi.

        Etkinlikte araç sahipleri, kendi tasarımlarını ve modifikasyon yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

        Modifiye araç sahibi Kemal Çoban, AA muhabirine, programda güzel bir ortam olduğunu belirterek, kendilerine bu fırsatı veren Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin'e teşekkür etti.

        Alanya'dan gelen Eray Ersan ise Gaziantep'te bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Gösteri için geldim. Burada güzel bir atmosfer var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te park halindeki otomobilde bulunan tüpün patlaması sonucu 1 kiş...
        Gaziantep'te park halindeki otomobilde bulunan tüpün patlaması sonucu 1 kiş...
        Otomobilde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı
        Otomobilde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te "Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali" başladı
        Gaziantep'te "Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali" başladı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Nizip ve Araban ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Nizip ve Araban ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı