Gaziantep'te iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

10 araçla 20 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılan iş yerinde hasar oluştu.

Sanayi Mahallesi'nde hırdavat malzemesi satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

