        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Gaziantep'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 09:44 Güncelleme: 30.10.2025 - 09:44
        Gaziantep'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sanayi Mahallesi'nde hırdavat malzemesi satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        10 araçla 20 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapılan iş yerinde hasar oluştu.

        Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

