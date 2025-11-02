Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Geçen sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Alanyaspor, evindeki ilk mücadeleyi 3-0, deplasmandaki ikinci karşılaşmayı ise 1-0 kazanmıştı.

Daha önce yapılan 12 maçın 8'ini Alanya temsilcisi, 3'ünü Gaziantep ekibi kazandı, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren Gaziantep FK, yarın Alanyaspor ile 13. kez karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Burak Yılmaz, bu futbolcuların yerine alternatif oyunculara yönelecek.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç, ligde son oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Abena ve sarı kart cezalısı Rodrigues, bu maçta forma giyemeyecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde 18 gol gördü.

