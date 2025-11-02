Habertürk
        THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti

        Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi ile İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:30 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:30
        THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti
        Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi ile İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.

        Bolat, beraberinde THY Yönetim Kurulu üyeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte ilk olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılan Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi'ni gezdi.

        Ardından İslahiye’de bulunan, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni ziyaret eden heyet, Yesemek Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin’den müze hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da hazır bulundu.

