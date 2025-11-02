Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nurdağı'nda deprem konutlarında son kalıp davul zurna eşliğinde yerine kondu

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, rezerv alanında yapımı süren konut projesinin son kalıbı, davul zurna eşliğinde yerine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:46 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nurdağı'nda deprem konutlarında son kalıp davul zurna eşliğinde yerine kondu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, rezerv alanında yapımı süren konut projesinin son kalıbı, davul zurna eşliğinde yerine konuldu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ilçede, TOKİ tarafından inşa edilen kalıcı konutlarında çalışmalar devam ediyor

        Atatürk Mahallesi'nde inşası devam eden, 848 konut ve 304 iş yerinden oluşan 4. Etap Rezerv Alanı'nda son kalıbın yerleştirilmesi sırasında işçiler, kule vincine Türk bayrağı asarak kalıbı davul zurna eşliğinde yukarı çekti.

        Şantiyede renkli görüntüler oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu

        Benzer Haberler

        THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziya...
        THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziya...
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
        Gaziantep'te hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Gaziantep'te hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Bakan Yerlikaya, Gaziantep'te AMATEM ve Bahar Merkezi protokolüne katıldı
        Bakan Yerlikaya, Gaziantep'te AMATEM ve Bahar Merkezi protokolüne katıldı
        Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis'te konuştu:
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis'te konuştu: