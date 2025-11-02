Nurdağı'nda deprem konutlarında son kalıp davul zurna eşliğinde yerine kondu

Atatürk Mahallesi'nde inşası devam eden, 848 konut ve 304 iş yerinden oluşan 4. Etap Rezerv Alanı'nda son kalıbın yerleştirilmesi sırasında işçiler, kule vincine Türk bayrağı asarak kalıbı davul zurna eşliğinde yukarı çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ilçede, TOKİ tarafından inşa edilen kalıcı konutlarında çalışmalar devam ediyor

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.