        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 17:47 Güncelleme: 02.11.2025 - 17:49
        Gaziantep'te seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü
        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü.

        M.K idaresindeki 06 FJS 667 plakalı beton mikseri Nurdağı-Gaziantep karayolunun 25. kilometresinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

