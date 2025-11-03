Gaziantep'te kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
Gaziantep'in Araban ilçesinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.
Ekipler bu kapsamda ilçe kırsalında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, bilgisayar, 3 alan tarama cihazı, yer altı görüntüleme cihazı ve 6 kazı malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
