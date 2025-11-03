Gaziantep'te kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, bilgisayar, 3 alan tarama cihazı, yer altı görüntüleme cihazı ve 6 kazı malzemesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.