        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 09:50 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:50
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
        Gaziantep'in Araban ilçesinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

        Ekipler bu kapsamda ilçe kırsalında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, bilgisayar, 3 alan tarama cihazı, yer altı görüntüleme cihazı ve 6 kazı malzemesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

