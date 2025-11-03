Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin hedefi NASA'nın model uydu yarışması

BEYZA NUR ERYILMAZ - TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda üçüncü olan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, her yıl Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) işbirliğiyle düzenlenen CanSat Model Uydu Yarışması'na katılmayı hedefliyor.

GAÜN'de eğitim gören 5 öğrenci, Elektrik AR-GE Model Uydu Takımı adı altında üniversitenin kendilerine tahsis ettiği atölyede çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 6 yıl önce kurulan takım, bugüne kadar birçok model uydu projesine imza attı.

TEKNOFEST 2025 yarışmaları kapsamında düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın 10'uncu yılında ilk kez oluşturulan 3 kategoriden "2. TICOSAT" (Küp Uydu) kategorisinde üçüncülük elde eden öğrenciler, başarılarını uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor.

Ekip, AAS ve NASA tarafından 4-7 Haziran 2026'da düzenlenecek dünyanın en prestijli model uydu yarışmalarından CanSat'a katılıp burada derece yapmanın planlarını yapıyor.

- "Girişimciliğe doğru yol almayı hedefliyoruz"

Elektrik AR-GE Model Uydu Takım Kaptanı Kazım Ağralı, AA muhabirine, öğrenci takımı gibi değil, bir şirket ciddiyetinde çalıştıklarını söyledi.

Takım olarak ciddi emek harcadıklarını ifade eden Ağralı, şunları kaydetti:

"Geceli gündüzlü çalıştık. Bayramlarda bile buradaydık, çoğumuz memleketine gitmedi. Bu yıl 6 farklı ülkeden 430 takım yarışmaya başvurdu. Türksat Model Uydu Yarışması'nın 10. yılına özel olarak ilk kez 3 farklı kategoride düzenlendi. Kategori 1 ve Kategori 2'de finalist olan tek takımdık. Kategori 2'de yani TICOSAT (Küp Uydu) kategorisinde 3'üncülük elde ettik. Artık daha ciddi işlere, girişimciliğe doğru yol almayı hedefliyoruz."

- "Biz bu işi belli bir noktaya getirdik"

Ağralı, temel amaçlarının kendilerini geliştirmek ve nitelikli insan kaynağını ülkeye kazandırmak olduğunu dile getirerek, "Mezun olduktan sonra da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Biz bu işi belli bir noktaya getirdik. Bundan sonraki hedefimiz NASA'nın Amerika'daki model uydu yarışmasına katılmak. Yaklaşık birkaç yıllık hedefimiz bunlar. Daha sonrasında da uydu ve uzay teknolojileri alanında ilerlemeyi planlıyoruz." diye konuştu.