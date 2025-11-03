Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin hedefi NASA'nın model uydu yarışması

        BEYZA NUR ERYILMAZ - TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda üçüncü olan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, her yıl Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) işbirliğiyle düzenlenen CanSat Model Uydu Yarışması'na katılmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin hedefi NASA'nın model uydu yarışması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BEYZA NUR ERYILMAZ - TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda üçüncü olan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, her yıl Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) işbirliğiyle düzenlenen CanSat Model Uydu Yarışması'na katılmayı hedefliyor.

        GAÜN'de eğitim gören 5 öğrenci, Elektrik AR-GE Model Uydu Takımı adı altında üniversitenin kendilerine tahsis ettiği atölyede çalışmalarını sürdürüyor.

        Yaklaşık 6 yıl önce kurulan takım, bugüne kadar birçok model uydu projesine imza attı.

        TEKNOFEST 2025 yarışmaları kapsamında düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın 10'uncu yılında ilk kez oluşturulan 3 kategoriden "2. TICOSAT" (Küp Uydu) kategorisinde üçüncülük elde eden öğrenciler, başarılarını uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor.

        Ekip, AAS ve NASA tarafından 4-7 Haziran 2026'da düzenlenecek dünyanın en prestijli model uydu yarışmalarından CanSat'a katılıp burada derece yapmanın planlarını yapıyor.

        - "Girişimciliğe doğru yol almayı hedefliyoruz"

        Elektrik AR-GE Model Uydu Takım Kaptanı Kazım Ağralı, AA muhabirine, öğrenci takımı gibi değil, bir şirket ciddiyetinde çalıştıklarını söyledi.

        Takım olarak ciddi emek harcadıklarını ifade eden Ağralı, şunları kaydetti:

        "Geceli gündüzlü çalıştık. Bayramlarda bile buradaydık, çoğumuz memleketine gitmedi. Bu yıl 6 farklı ülkeden 430 takım yarışmaya başvurdu. Türksat Model Uydu Yarışması'nın 10. yılına özel olarak ilk kez 3 farklı kategoride düzenlendi. Kategori 1 ve Kategori 2'de finalist olan tek takımdık. Kategori 2'de yani TICOSAT (Küp Uydu) kategorisinde 3'üncülük elde ettik. Artık daha ciddi işlere, girişimciliğe doğru yol almayı hedefliyoruz."

        - "Biz bu işi belli bir noktaya getirdik"

        Ağralı, temel amaçlarının kendilerini geliştirmek ve nitelikli insan kaynağını ülkeye kazandırmak olduğunu dile getirerek, "Mezun olduktan sonra da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Biz bu işi belli bir noktaya getirdik. Bundan sonraki hedefimiz NASA'nın Amerika'daki model uydu yarışmasına katılmak. Yaklaşık birkaç yıllık hedefimiz bunlar. Daha sonrasında da uydu ve uzay teknolojileri alanında ilerlemeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Takımın bu yıl mezun olacak üyelerinin 6 yıllık bilgi birikimlerini genç ve dinamik bir ekibe devredeceğini belirten Ağralı, bu alana girmek isteyen öğrencilere de şu tavsiyede bulundu:

        "Yeni bir ekip kuruyoruz, başvurular açtık. Gelenlerin çoğu 'birinci sınıfım, bu alanda pek bilgim yok' diyor ama önemli olan o içlerindeki istek. Hiçbir şey bilmeseniz bile o ateşle her şeyi öğrenirsiniz. Yeter ki çalışmayı bırakmayın, içinizdeki merak ve azim sönmesin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 120 oyun geliştiricisi "HKÜ Game Jam 2025"t...
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 120 oyun geliştiricisi "HKÜ Game Jam 2025"t...
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te seyir halindeki beton mikseri yandı
        Gaziantep'te seyir halindeki beton mikseri yandı
        Gaziantep'te seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü
        Gaziantep'te seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü
        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep'in destansı mücadelesi Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde yaşatıl...
        Gaziantep'in destansı mücadelesi Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde yaşatıl...