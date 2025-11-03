Gaziantep Kent Konseyi'nde "Şehir Trafiği Problemleri ve Çözümleri" konusu ele alındı.

Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, iki haftada bir farklı konuları ele alan kent konseyi, bu hafta "Şehir Trafiği Problemleri ve Çözümleri" konusunu ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, özellikle son yıllarda Gaziantep'in dinamik olarak çok hızlı geliştiğini ve bu hepimizin ortak sorunu olan trafik problemlerini ve hayatı gün geçtikçe daha fazla zorlaştırdığını belirtti.

Gaziantep Kent Konseyi olarak kentin trafik sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Güzelbey, şunları kaydetti:

"Şehrimizin ve bölgenin iş olanakları sebebiyle 2000 yılından sonra nüfusun hızlı artışı ve misafir olarak gördüğümüz Suriyeli 500 bine yakın kişinin 13 yıldır şehrimizde ikamet etmesi ulaşım konusunda da mevcut planlama durumunun ve işleyişin güncellenmesini gerektirmektedir. Hızlı araç artışı ve ulaşımdaki kullanıcı sayısının artması sebebiyle yerel yönetimlerimizin bu konudaki çabalarını artırması, planlama revizyonları yapması ve daha fazla bütçe ayırması gerekmektedir. Kentiçi ulaşımda asıl mesele, taşıtların değil insanların ulaşımıdır. İnsan odaklı ve faaliyet odaklı ulaşım sistemlerinin tasarlanmasıdır."