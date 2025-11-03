Habertürk
Habertürk
        Gaziantep'te 40 bin öğrenciye ayakkabı yardımı yapılacak

        Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erdem Soft Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında "Ayakkabı Yardımı Protokolü" imzalandı.

        Giriş: 03.11.2025 - 16:52 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:54
        Gaziantep'te 40 bin öğrenciye ayakkabı yardımı yapılacak
        Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erdem Soft Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında "Ayakkabı Yardımı Protokolü" imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında 40 bin öğrenciye ayakkabı bağışı yapılacak.

        Protokol kapsamında bağışlanacak ayakkabılar, Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Araban, Nurdağı, Karkamış, Yavuzeli ve Oğuzeli ilçelerinde belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.

        İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle yürütülecek süreçte, öğrencilerin ihtiyaçları okul bazlı tespit edilerek dağıtımlar gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep'in gerçekten hayırda yarışan bir şehir olduğunu belirtti.

        Hayırsever Ercan Göğüş'ün her yıl il genelinde yaklaşık 40 bin öğrenciye kaliteli ayakkabılar hediye ettiğini ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

        "Milli Eğitim Müdürlüğümüz, öğrencileri tek tek tespit ediyor. Numara, cinsiyet ve ihtiyaç durumuna göre listeler hazırlanıyor. Ercan bey de bu bilgilere göre yardımlarını ulaştırıyor. Ayrıca devlet koruması altındaki evlatlarımızın ihtiyaçları da karşılanıyor ve vakıflarımıza ek destek sağlıyor. "

        Vali Yardımcısı Bülent Uygur ise hayrın hayata geçtiğini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı de 40 bin ayakkabı desteği ile çocukların yüzünü güldürdüklerini ifade etti.

        Hayırsever Ercan Göğüş ise "Yıllardır sizin koordinasyonunuzda birçok hayır çalışmasını birlikte yürütüyoruz. Bu projeler bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Gaziantep'te eğitim seviyesinin her geçen gün yükselmesini görmek de ayrı bir sevinç kaynağı. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

