        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 13 aylık Hamza Tuğra beyin sapı implantıyla ilk kez duymaya başladı

        Doğuştan iç kulağı gelişmeyen 13 aylık Hamza Tuğra Çabuk, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan beyin sapı implantasyonu ameliyatıyla ilk kez duymaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:07 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:07
        Gaziantep'te 13 aylık Hamza Tuğra beyin sapı implantıyla ilk kez duymaya başladı
        Doğuştan iç kulağı gelişmeyen 13 aylık Hamza Tuğra Çabuk, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan beyin sapı implantasyonu ameliyatıyla ilk kez duymaya başladı.

        Osmaniye'de yaşayan Çabuk ailesi, bebeklerinin seslere tepki vermemesi üzerine tedavi için Gaziantep Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniğine başvurdu.

        Yapılan tetkiklerde Hamza Tuğra'nın her iki iç kulağının da gelişmediği ve bu nedenle işitme engeli bulunduğu tespit edildi.

        KBB Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ameliyatla küçük çocuğun duymasına yardımcı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "İşitmesinin tek yolu, beyin sapındaki işitme merkezine elektronik bir cihaz olan implant yerleştirmekti. Dışarıdan alınan ses dalgalarını elektrik sinyallerine dönüştürüp doğrudan beyin sapındaki işitme merkezini uyaran bir cihaz bu. Yaklaşık bir ay önce Hamza'ya bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyat 2,5 saat sürdü. Ardından serviste takip ettik ve bugün cihazın açılışını yaptık. Seslere tepkileri gayet güzel. Bundan sonra duymaya devam edecek ve kısa sürede konuşmaya da başlayacak."

        Baba Eyyup Çabuk, oğlunun tedavisinde emeği geçen doktorlara teşekkür ederek, "Birçok hastaneye gittik ama burada tedaviye yanıt aldık. Oğlumun duyması bizim için tarif edilemez bir mutluluk." dedi.

        Anne Vildan Çabuk da "Oğlumun artık beni duyacak olması çok büyük bir sevinç." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

