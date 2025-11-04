Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Güneydoğu Anadolu'nun ekim ayı ihracatı 1 milyar doları aştı

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), ekim ayında 1 milyar 105 milyon 906 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artış sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 17:03 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:03
        GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ekonomideki dalgalanmalara ve bölgesel üretim gücüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Ekim ayında 1 milyar 105 milyon 906 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artış sağlandı. Dünya ticareti büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Küresel belirsizliklere ve değişen pazar dinamiklerine rağmen ihracatçılarımız kararlılıkla üretmeye, ülkemizin ekonomik gücünü artırmaya devam ediyor. Bu tablo, bölgemizin istikrarlı üretim yapısının ve ihracat potansiyelinin açık bir yansımasıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

