Gaziantep'te 318 hafız için icazet töreni düzenlendi

Gaziantep'te hafızlığını tamamlayan 318 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi İmam Hatibi Alpcan Çelik'in Kur'an tilavetiyle başladı.

Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Mehmet Kapukaya, törende yaptığı konuşmada, hafızlığın önemine vurgu yaparak, hafızlığın yaşantısıyla Kur'an-ı Kerim'i muhafaza eden anlamına geldiğini belirtti.

Kapukaya, "Sevgili Peygamberimiz, mescidinin yanında hafızları yetiştirdi. Kur'an muallimlerini, öğretmenlerini yetiştirdi. Onlar da Kur'an-ı Kerim'i nesilden nesile aktardı ve bizlere kadar geldi." dedi.

İl Müftü Vekili Şakir Aktaş da Kur'an-ı Kerim'i gönüllerine nakşeden 107 kız, 211 erkek öğrencilerin icazet programını düzenlemekten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Hafızlarımız sadece Kur'an-ı Kerim'in metnini ezberlemediler, nuruyla nurlandılar, ahlakıyla ahlaklandılar. Rabb'im bu ezberlemiş oldukları Kur'an-ı Kerim'i bu dünyada kendilerine daima yoldaş eylesin, kıyamette kendilerine şefaatçi eylesin, cehennemden kendilerini koruyacak bir kalkan ve cennete götürecek hayırlı bir arkadaş eylesin." diye konuştu.