        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 318 hafız için icazet töreni düzenlendi

        Gaziantep'te hafızlığını tamamlayan 318 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

        Giriş: 04.11.2025 - 17:22 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:22
        Gaziantep'te 318 hafız için icazet töreni düzenlendi
        Gaziantep'te hafızlığını tamamlayan 318 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

        Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi İmam Hatibi Alpcan Çelik'in Kur'an tilavetiyle başladı.

        Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Mehmet Kapukaya, törende yaptığı konuşmada, hafızlığın önemine vurgu yaparak, hafızlığın yaşantısıyla Kur'an-ı Kerim'i muhafaza eden anlamına geldiğini belirtti.

        Kapukaya, "Sevgili Peygamberimiz, mescidinin yanında hafızları yetiştirdi. Kur'an muallimlerini, öğretmenlerini yetiştirdi. Onlar da Kur'an-ı Kerim'i nesilden nesile aktardı ve bizlere kadar geldi." dedi.

        İl Müftü Vekili Şakir Aktaş da Kur'an-ı Kerim'i gönüllerine nakşeden 107 kız, 211 erkek öğrencilerin icazet programını düzenlemekten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Hafızlarımız sadece Kur'an-ı Kerim'in metnini ezberlemediler, nuruyla nurlandılar, ahlakıyla ahlaklandılar. Rabb'im bu ezberlemiş oldukları Kur'an-ı Kerim'i bu dünyada kendilerine daima yoldaş eylesin, kıyamette kendilerine şefaatçi eylesin, cehennemden kendilerini koruyacak bir kalkan ve cennete götürecek hayırlı bir arkadaş eylesin." diye konuştu.

        Gaziantep'te 8 kız kursunda 828 öğrencinin, 14 erkek kursunda ise 1242 öğrencinin hafızlık eğitimini aldığını aktaran Aktaş, kentte Kur'an hizmetlerinin hem nitelik olarak, hem de fiziki şartlar olarak her geçen gün daha ileri gittiğini kaydetti.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hafızları umreye göndereceklerinin müjdesini verdi.

        Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sait Mesut Doğan, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ile hafız ailelerinin katıldığı tören, dua edilmesi ve hafızlara icazet belgelerinin verilmesiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

