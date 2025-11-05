Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

        Gaziantep lahmacunu, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 13:30 Güncelleme: 05.11.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep lahmacunu, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 29 Ekim 2025'te yapılan toplantıda alınan karar gereği, Gaziantep lahmacununun Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) girişimleriyle AB'den coğrafi işaret tescili aldığı belirtildi.

        Gaziantep baklavası, Araban sarımsağı, menengiç kahvesi ve fıstık ezmesinin önceki yıllarda AB tarafından tescillendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Gaziantep lahmacunuyla birlikte kentteki tescilli ürün sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, gastronomi kenti olmanın verdiği gururu taşıdıklarını ifade etti.

        Çeber, "Gaziantep'in yemek kültürü, 500'den fazla yemek çeşidiyle zaten dillere destandır. Ben, önümüzdeki dönemde kentin her konuda olduğu gibi yemek çeşitliliği ve coğrafi işaretli ürünleriyle de adından daha fazla söz ettireceğine inanıyorum. AB tescil sürecinde emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararı büyük sevinçle karşıladıklarını belirtti.

        Tescilin kültürel bir mirasın dünyaya tanıtımı anlamına geldiğini vurgulayan Akıncı, "Antep lahmacunu yalnızca Gazianteplilerin değil, ülkemizin de gurur kaynağıdır. Bu tescil, kökeni, üretim yöntemi ve kültürel bağlarıyla bir bütün olarak Gaziantep'e ait olduğunu tüm dünyaya tescil ettirmiştir. Her bir ustamızın emeği, her bir fırının kokusu artık Avrupa’da da Gaziantep adıyla anılacaktır." ifadesini kullandı.

        - Esnaf memnun

        Kasap Oktay Yanç, yaklaşık 50 yıldır lahmacun içi hazırladığını belirterek, "Lahmacun öncelikle zırhla yapılır. Kıyma, sarımsak, domates, salça, biber ve maydanoz ile baharatlar zırhtan geçirilerek hazırlanır. Gaziantep'in yemeğidir. Tescillendi, çok memnun olduk. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur." diye konuştu.

        Fırın ustası Yunus Emre Yanç da tescilden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Lahmacunu hazırladıktan sonra odun ateşinde pişiriyoruz. Bu lezzeti tatmaları için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından müşterilerimizi Gaziantep'e bekliyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Amanos Dağları'nda doğa yürüyüşü düzenlendi
        Amanos Dağları'nda doğa yürüyüşü düzenlendi
        Amanos Dağları'nda sonbahar manzarası
        Amanos Dağları'nda sonbahar manzarası
        TIR, kamyonete çarpıp köprüden düştü: 2 yaralı
        TIR, kamyonete çarpıp köprüden düştü: 2 yaralı
        Nurdağı'nda kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Nurdağı'nda kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Merinos Voleybol iki sezondur kapısından döndüğü Sultanlar Ligi için iddial...
        Merinos Voleybol iki sezondur kapısından döndüğü Sultanlar Ligi için iddial...
        GİBTÜ ile GTO arasında iş birliği protokolü imzalandı
        GİBTÜ ile GTO arasında iş birliği protokolü imzalandı