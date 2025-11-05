Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Antrenmanda ligde son oynanan Corendon Alanyaspor maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaptı.
Diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idmanda dar alanda çift kale maç oynadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.