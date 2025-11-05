Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 18:26 Güncelleme: 05.11.2025 - 18:26
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        Antrenmanda ligde son oynanan Corendon Alanyaspor maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaptı.

        Diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idmanda dar alanda çift kale maç oynadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

