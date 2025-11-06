Gaziantep Üniversitesi'nde "Ailenin Geleceği, Tehditler, Değerler ve Çözüm Arayışları" sempozyumu düzenlendi
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, toplumsal yapının özünü oluşturan aileye yönelik son dönemde çeşitli tehditlerin söz konusu olduğunu belirterek. "Sevgi, fedakarlık ve bağlılık gibi en güçlü insani değerleri temsil eden bu kurumu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, toplumsal yapının özünü oluşturan aileye yönelik son dönemde çeşitli tehditlerin söz konusu olduğunu belirterek. "Sevgi, fedakarlık ve bağlılık gibi en güçlü insani değerleri temsil eden bu kurumu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.
Vali Çeber, Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) düzenlenen "Ailenin Geleceği: Tehditler, Değerler ve Çözüm Arayışları" sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, aile kurumunun toplumun temeli olduğunu söyledi.
Çeber, "Bizi biz yapan, toplumsal yapımızın özünü oluşturan aileye yönelik son dönemde çeşitli tehditler söz konusu. Sevgi, fedakarlık ve bağlılık gibi en güçlü insani değerleri temsil eden bu kurumu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan da ailenin korunmasının toplumsal istikrar açısından hayati önem taşıdığını söyledi.
Ailenin geleceğinin Türkiye’nin geleceği olduğunu aktaran Doğan, "Bu sempozyum, bu anlayışın güzel bir yansımasıdır." diye konuştu.
İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ise "Aile Yılı" kapsamında yapılan çalışmaların önemli olduğunu vurgulayarak, "Aileyi güçlü kılan değerleri korumak, tehditleri doğru analiz etmek ve kalıcı çözümler üretmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, "Küreselleşme ve Aile: Değişen Dinamikler, Sarsılan Yapılar", "Dini Değerler ve Aile", "Dijitalleşme ve Medyanın Aile Üzerindeki Etkileri", "Yeni Nesilde Evlilik", "Ebeveynliğin Gecikmesi ve Nüfus Artış Hızının Düşmesi" başlıklı konular ele alındı.
Sempozyum, akademisyenler ve alan uzmanlarının katılımıyla çeşitli oturumlarla devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.