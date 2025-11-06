Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Üniversitesi'nde "Ailenin Geleceği, Tehditler, Değerler ve Çözüm Arayışları" sempozyumu düzenlendi

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, toplumsal yapının özünü oluşturan aileye yönelik son dönemde çeşitli tehditlerin söz konusu olduğunu belirterek. "Sevgi, fedakarlık ve bağlılık gibi en güçlü insani değerleri temsil eden bu kurumu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 18:44 Güncelleme: 06.11.2025 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Üniversitesi'nde "Ailenin Geleceği, Tehditler, Değerler ve Çözüm Arayışları" sempozyumu düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, toplumsal yapının özünü oluşturan aileye yönelik son dönemde çeşitli tehditlerin söz konusu olduğunu belirterek. "Sevgi, fedakarlık ve bağlılık gibi en güçlü insani değerleri temsil eden bu kurumu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

        Vali Çeber, Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) düzenlenen "Ailenin Geleceği: Tehditler, Değerler ve Çözüm Arayışları" sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, aile kurumunun toplumun temeli olduğunu söyledi.

        Çeber, "Bizi biz yapan, toplumsal yapımızın özünü oluşturan aileye yönelik son dönemde çeşitli tehditler söz konusu. Sevgi, fedakarlık ve bağlılık gibi en güçlü insani değerleri temsil eden bu kurumu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan da ailenin korunmasının toplumsal istikrar açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

        Ailenin geleceğinin Türkiye’nin geleceği olduğunu aktaran Doğan, "Bu sempozyum, bu anlayışın güzel bir yansımasıdır." diye konuştu.

        İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ise "Aile Yılı" kapsamında yapılan çalışmaların önemli olduğunu vurgulayarak, "Aileyi güçlü kılan değerleri korumak, tehditleri doğru analiz etmek ve kalıcı çözümler üretmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

        GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, "Küreselleşme ve Aile: Değişen Dinamikler, Sarsılan Yapılar", "Dini Değerler ve Aile", "Dijitalleşme ve Medyanın Aile Üzerindeki Etkileri", "Yeni Nesilde Evlilik", "Ebeveynliğin Gecikmesi ve Nüfus Artış Hızının Düşmesi" başlıklı konular ele alındı.

        Sempozyum, akademisyenler ve alan uzmanlarının katılımıyla çeşitli oturumlarla devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Mahkeme, bozuk ve tarihi geçmiş ürün satan işletmeye kapatma cezasında bele...
        Mahkeme, bozuk ve tarihi geçmiş ürün satan işletmeye kapatma cezasında bele...
        Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisi hak...
        Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisi hak...
        Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan ve kapatılan işletmenin mahkemeye iti...
        Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan ve kapatılan işletmenin mahkemeye iti...
        Gaziantep'te "Suriyelilerin Geri Dönüş Sürecinin Ekonomik Boyutları" çalışt...
        Gaziantep'te "Suriyelilerin Geri Dönüş Sürecinin Ekonomik Boyutları" çalışt...
        Kazada annesi ve yengesiyle birlikte ölen sürücü, umreden dönen eşini karşı...
        Kazada annesi ve yengesiyle birlikte ölen sürücü, umreden dönen eşini karşı...
        Nurdağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Nurdağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı