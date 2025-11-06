Gaziantep Üniversitesi'nde "Ailenin Geleceği, Tehditler, Değerler ve Çözüm Arayışları" sempozyumu düzenlendi

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, toplumsal yapının özünü oluşturan aileye yönelik son dönemde çeşitli tehditlerin söz konusu olduğunu belirterek. "Sevgi, fedakarlık ve bağlılık gibi en güçlü insani değerleri temsil eden bu kurumu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Vali Çeber, Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) düzenlenen "Ailenin Geleceği: Tehditler, Değerler ve Çözüm Arayışları" sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, aile kurumunun toplumun temeli olduğunu söyledi.

Çeber, "Bizi biz yapan, toplumsal yapımızın özünü oluşturan aileye yönelik son dönemde çeşitli tehditler söz konusu. Sevgi, fedakarlık ve bağlılık gibi en güçlü insani değerleri temsil eden bu kurumu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan da ailenin korunmasının toplumsal istikrar açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Ailenin geleceğinin Türkiye’nin geleceği olduğunu aktaran Doğan, "Bu sempozyum, bu anlayışın güzel bir yansımasıdır." diye konuştu.