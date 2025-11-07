Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
Güllühüyük Mahallesi'nde, H.K. ile K.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, yanında bulundurduğu tabancayla K.Ş'ye ateş etti.
Yaralanan K.Ş, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan H.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.