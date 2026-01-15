Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te ASELSAN'ın kuracağı fabrikanın yönetim kurulu toplantısı düzenlendi

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile ASELSAN iş birliğinde Gaziantep'te kurulumu devam eden ASELSAN Gaziantep Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 17:35 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te ASELSAN'ın kuracağı fabrikanın yönetim kurulu toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile ASELSAN iş birliğinde Gaziantep'te kurulumu devam eden ASELSAN Gaziantep Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        GSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, kurulum süreci, teknik altyapı çalışmaları ve gelecek dönem planlamaları değerlendirildi.

        Görevlendirmeler kapsamında, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi üstlenirken, Yönetim Kurulu Üyeleri ise Yiğitcan Konukoğlu, Mustafa Kamanlı ve İsmail Kökbıyık oldu.

        Toplantıda tesisin kurulum sürecindeki mevcut durum, devam eden teknik ve altyapı hazırlıkları, üretim aşamalarına yönelik planlamalar, savunma sanayisine yönelik teknolojik altyapı gereksinimleri ve ileri teknoloji üretimi için hedeflenen yapı kapsamlı şekilde ele alındı.

        ASELSAN Gaziantep Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hayata geçmesinin, savunma sanayisi ve ileri teknoloji üretiminde bölge için yeni bir dönemi başlatacağı, şehrin teknoloji altyapısını güçlendireceği ve Gaziantep'in bu alandaki yetkinliğini ileri bir seviyeye taşıyacağı ifade edildi.

        Toplantı, kurulum sürecinin planlanan takvime uygun şekilde devam etmesi, teknik hazırlıkların hızlandırılması ve ASELSAN'ın Gaziantep'teki yapılanmasının şehrin yüksek teknoloji vizyonuna güçlü katkı sağlayacak adımlarla sürdürülmesi yönünde görüş ve önerilerle tamamlandı.

        Bununla birlikte, slip ring üretimine yönelik planlanan yatırım kapsamında ortaklık sürecine dahil olacak firmalarla Gaziantep Sanayi Odası'nda istişare toplantısı gerçekleştirilerek yatırım ve üretim süreci, gereksinimler ve iş birliğine dair konularda bilgi paylaşımında bulunuldu.

        Firmalarla yapılan toplantının ardından ASELSAN Gaziantep Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. heyeti ve firma yetkilileri, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırım yerinde incelemelerde bulundu.

        Kurulum sürecine yönelik fizibilite, teknik gereksinimler ve üretim altyapısına dair başlıklar yerinde değerlendirilerek, sürecin etkin bir şekilde ilerlemesi için ihtiyaç duyulan aşamalar ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Para dolu poşeti çöpe attı
        Para dolu poşeti çöpe attı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te görme engelli hafızlara ziyaret
        Gaziantep'te görme engelli hafızlara ziyaret
        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden görme engelli hafızlara anlamlı dest...
        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden görme engelli hafızlara anlamlı dest...
        Gaziantep'te öğretmen, nefes borusuna ekmek kaçan öğrenciyi Heimlich manevr...
        Gaziantep'te öğretmen, nefes borusuna ekmek kaçan öğrenciyi Heimlich manevr...
        Şahinbey Belediyesinden hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem desteği
        Şahinbey Belediyesinden hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem desteği
        Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski yüzde 50 azalıyor
        Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski yüzde 50 azalıyor
        Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardı
        Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardı