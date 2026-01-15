Gaziantep'te ASELSAN'ın kuracağı fabrikanın yönetim kurulu toplantısı düzenlendi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile ASELSAN iş birliğinde Gaziantep'te kurulumu devam eden ASELSAN Gaziantep Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



GSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, kurulum süreci, teknik altyapı çalışmaları ve gelecek dönem planlamaları değerlendirildi.



Görevlendirmeler kapsamında, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi üstlenirken, Yönetim Kurulu Üyeleri ise Yiğitcan Konukoğlu, Mustafa Kamanlı ve İsmail Kökbıyık oldu.



Toplantıda tesisin kurulum sürecindeki mevcut durum, devam eden teknik ve altyapı hazırlıkları, üretim aşamalarına yönelik planlamalar, savunma sanayisine yönelik teknolojik altyapı gereksinimleri ve ileri teknoloji üretimi için hedeflenen yapı kapsamlı şekilde ele alındı.



ASELSAN Gaziantep Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hayata geçmesinin, savunma sanayisi ve ileri teknoloji üretiminde bölge için yeni bir dönemi başlatacağı, şehrin teknoloji altyapısını güçlendireceği ve Gaziantep'in bu alandaki yetkinliğini ileri bir seviyeye taşıyacağı ifade edildi.



Toplantı, kurulum sürecinin planlanan takvime uygun şekilde devam etmesi, teknik hazırlıkların hızlandırılması ve ASELSAN'ın Gaziantep'teki yapılanmasının şehrin yüksek teknoloji vizyonuna güçlü katkı sağlayacak adımlarla sürdürülmesi yönünde görüş ve önerilerle tamamlandı.



Bununla birlikte, slip ring üretimine yönelik planlanan yatırım kapsamında ortaklık sürecine dahil olacak firmalarla Gaziantep Sanayi Odası'nda istişare toplantısı gerçekleştirilerek yatırım ve üretim süreci, gereksinimler ve iş birliğine dair konularda bilgi paylaşımında bulunuldu.



Firmalarla yapılan toplantının ardından ASELSAN Gaziantep Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. heyeti ve firma yetkilileri, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırım yerinde incelemelerde bulundu.



Kurulum sürecine yönelik fizibilite, teknik gereksinimler ve üretim altyapısına dair başlıklar yerinde değerlendirilerek, sürecin etkin bir şekilde ilerlemesi için ihtiyaç duyulan aşamalar ele alındı.

