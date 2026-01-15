Habertürk
Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te öğretmen, nefes borusuna ekmek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Gaziantep'te nefes borusuna ekmek parçası kaçan öğrenci, öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:06 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:06
        Gaziantep'te öğretmen, nefes borusuna ekmek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Gaziantep'te nefes borusuna ekmek parçası kaçan öğrenci, öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Merkez Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Fatım Acar Ortaokulunda bir öğrencinin nefes borusuna teneffüste yediği ekmek parçası kaçtı.

        Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark eden arkadaşları, durumu öğretmenlere bildirdi.

        Öğretmen, Heimlich manevrasıyla yiyeceği çıkararak öğrencinin rahat nefes almasını sağladı.

        Bu anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

