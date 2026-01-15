Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi arasında yeni kurulacak spor tesisi için iş birliği protokol imza töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 13:58 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi arasında yeni kurulacak spor tesisi için iş birliği protokol imza töreni düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman Üniversitesi Besni Mehmet Erdemoğlu Yerleşkesi'ne yapılacak spor tesisi için Büyükşehir Belediyesinde imza töreni gerçekleştirildi.

        Protokol kapsamında öğrencilere nitelikli, elverişli ve sosyal bir eğitim ortamı sunulması ile komşu iller arasında birlik beraberliğin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremde komşu illerle yardımlaştıklarını dile getirdi.

        Adıyaman ile Gaziantep'te kader birliği olduğunu belirten Şahin, şunları ifade etti:

        En kısa sürede oraya bir spor salonu yapıldığı ve oradaki çocuklarımızın, gençlerimizin yetişirken eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, kültür ve sanat şehri ilkesiyle bu fırsatlardan istifade ettiği, iyi yetiştiği çocuklarımızın sayısını çoğaltmamız gerekiyor. Bu da tesis işi, fırsat işi, imkan işi. Biz de bütün gücümüzle yanlarında olmaya devam ettik, yanlarında olmaya devam edeceğiz."

        Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ise inşa edilecek tesisin gençliğe bir yatırım olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Keleş, ​​​​​​​şunları kaydetti:

        "Özellikle 6 Şubat depremleri asrın felaketinden sonra Adıyaman'a olan katkılarını yakından tüm Adıyamanlılar olarak biliyoruz. Deprem sonrası yaptığı bu yatırımla da yine gönül zenginliğini sayın başkanımın bir nişanesi olarak görüyoruz. Gerek gençliğe olan yatırımı gerek üniversiteyle olan iş birliği gerekse Adıyaman'a olan desteği nedeniyle de tüm Türkiye'nin bildiği gibi vizyonunun bir tezahürü."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 5 bin 913 araca cezai işlem uygulandı 255 araç trafikten men e...
        Gaziantep'te 5 bin 913 araca cezai işlem uygulandı 255 araç trafikten men e...
        Parkta öldürülen Fatma Köklü'nün davasında katil zanlısı eski eş hakim karş...
        Parkta öldürülen Fatma Köklü'nün davasında katil zanlısı eski eş hakim karş...
        Büyükşehir'den yarıyıl tatili çocuk şenliği
        Büyükşehir'den yarıyıl tatili çocuk şenliği
        Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti Bankada poşeti açınca...
        Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti Bankada poşeti açınca...
        Gaziantep'te çiftçilere 7 bin ton hayvan yemi dağıtıldı
        Gaziantep'te çiftçilere 7 bin ton hayvan yemi dağıtıldı
        Karnından 4,5 kiloluk kitle çıktı
        Karnından 4,5 kiloluk kitle çıktı