        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:03 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:03
        Gaziantep'te hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        E.C.Z. (24) idaresindeki 02 FY 919 plaka hafif ticari araç, İslahiye-Hassa kara yolu Ağabey Mahallesi mevkisinde, M.Ç'nin (37) kullandığı 42 Y 0908 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan M.A.A. (27) ile A.D. (27) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servisi ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

