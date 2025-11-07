Gaziantep'te hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.C.Z. (24) idaresindeki 02 FY 919 plaka hafif ticari araç, İslahiye-Hassa kara yolu Ağabey Mahallesi mevkisinde, M.Ç'nin (37) kullandığı 42 Y 0908 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan M.A.A. (27) ile A.D. (27) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servisi ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
