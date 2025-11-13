Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "GAİB Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma Paneli" düzenlendi

        Gaziantep'te "GAİB Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma Paneli" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:53 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:53
        Gaziantep'te "GAİB Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma Paneli" düzenlendi
        Gaziantep'te "GAİB Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma Paneli" gerçekleştirildi.

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, GAİB hizmet binasında düzenlenen panelde, kur riski yönetimi, finansal koruma yöntemleri ve döviz piyasalarındaki güncel eğilimler konuları ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Genel Sekreter Yardımcısı Aydın Kutlu, döviz kurlarındaki dalgalanmaların firmaların finansal risklerini etkin şekilde yönetebilmesinin önemli olduğunu belirtti.

        Programda, yatırımcılar ve firma sahipleri fikir alış verişinde bulundu.

        Panel, firma sahiplerinin çeşitli sunumlarıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

