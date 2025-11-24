Gaziantep'te tarihi eser dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, tarihi eser dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede sahte tarihi eserleri piyasaya sürerek dolandırıcılık yapmaya çalışan ve müşteri arayışında olan O.Y. ile Ö.Y.'yi tespit etti.

Şüphelileri sahte ürün satmak üzereyken yakalayan ekipler, yaptıkları üst aramasında tarihi eser görünümlü iki sahte kitap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.