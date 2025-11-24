Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te tarihi eser dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, tarihi eser dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 10:29 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:29
        Gaziantep'te tarihi eser dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, tarihi eser dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede sahte tarihi eserleri piyasaya sürerek dolandırıcılık yapmaya çalışan ve müşteri arayışında olan O.Y. ile Ö.Y.'yi tespit etti.

        Şüphelileri sahte ürün satmak üzereyken yakalayan ekipler, yaptıkları üst aramasında tarihi eser görünümlü iki sahte kitap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

