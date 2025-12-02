Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 28 sikke, 6 metal obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 28 sikke, 6 metal obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Nizip ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla M.T, E.T, M.R.T'yi yakaladı.
Şüphelilerin yanında tarihi eser niteliğinde 28 sikke ile 6 metal obje ele geçirildi.
Zanlılar, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.