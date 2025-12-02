GAÜN'de Dünya Engelliler Günü kapsamında panel düzenlendi

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Herkes İçin Erişilebilirlik: Sağlıktan Hukuka, Mekandan Eğitime" temalı panel düzenlendi.

Engelsiz Öğrenci Birimi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, erişilebilirlik, farklı disiplinlerin bakış açılarıyla ele alındı.

Panelin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, erişilebilirliğin Gaziantep Üniversitesi için bir tercih değil, yükseköğretimin ayrılmaz bir parçası ve tüm öğrenciler için temel bir hak olduğunu belirtti. Üniversitenin, kampüs yaşamından akademik süreçlere kadar her aşamada kapsayıcı ve eşitlikçi bir yaklaşımı benimsediğini ifade eden Prof. Dr. Doğan, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde GAÜN'ün önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Rektör Doğan, merkez kampüsün sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirliği simgeleyen Mavi Bayrak sertifikasına sahip olduğunu, mekanda erişilebilirlik kapsamında birçok fakülte ve birimin Turuncu Bayrak sürecinde bulunduğunu, eğitimde erişilebilirlik alanında ise çeşitli akademik birimlerin Yeşil Bayrak başvurularının değerlendirildiğini aktardı.