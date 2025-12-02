Habertürk
        Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yalova FK 77 ile 4 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Giriş: 02.12.2025 - 17:13 Güncelleme: 02.12.2025 - 17:13
        Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yalova FK 77 ile 4 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Gaziantep ekibi, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

