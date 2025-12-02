Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarına devam etti

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yalova FK 77 ile 4 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

