Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        "Asrın felaketi"nde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı

        ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:16 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Asrın felaketi"nde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

        Kentin simge yapılarından olan ve 6'ncı yüzyılda yapılan Gaziantep Kalesi, Bizans, Memlüklü ve Dulkadiroğulları dönemlerindeki birçok tarihi olaya ve Kurtuluş Savaşı'na şahitlik etti.

        Kalenin bazı kısımları "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alınca Kültür ve Turizm Bakanlığınca Mayıs 2023'te restorasyon çalışmaları başlatıldı. 2,5 yıl süren çalışmaların ardından restorasyonu tamamlanan kalenin önümüzdeki günlerde yeniden ziyarete açılması planlanıyor.

        Gaziantep Rölöve ve Anıtlar İl Müdürü Kemal Yenmez, AA muhabirine, titiz bir çalışma yaptıkları kalenin eskisinden daha sağlam hale getirildiğini söyledi.

        Kalede ilk olarak yıkılan duvarların ve taşların ayrıştırma işlemlerinin yapıldığını anlatan Yenmez, "Kültür varlığı olan taşları müzede toparladık. Diğer kültür varlığı taşları da yerinde kullanılmak üzere ayrıştırdık ve daha sonra ihale süreciyle birlikte kurul vasıtasıyla yeniden projelendirdik. Yıkıntı ve moloz karışımlarının hepsini toparladıktan sonra proje sürecini tamamlayarak kalenin sur duvarları ve kaleye müdahale etmeye başladık." dedi.

        Bu süreçte kalede jeoradar taraması yapıldığını dile getiren Yenmez, "Höyük üzerine kurulu kalede, taramalar sonucu höyük içindeki kalker içerikli kayalarda kırılmalar olduğunu, zeminlerde boşalma olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili yeni bir çalışma yaparak belli noktalara hidrolik kireçle dolgu yaptık, zemin sağlamlaştırması paralelinde sur duvarlarının da tekrar restorasyonuna başladık." diye konuştu.

        Yenmez, sur duvarlarındaki çalışmaların 1 yıl içinde tamamlandığını, planlamaya göre restorasyonun tamamlanmasında 4 aylık bir gecikme yaşadıklarını ifade etti.

        - Yeniden ziyarete açılması için ilgili birimlere teslimi yapıldı

        Son olarak sağlamlaştırma çalışmaları yapıldığına değinen Yenmez, "Kale üzerindeki yürüme yolları ve sur duvarları eteklerde kayma riskine karşı güvenliği almamız gerekiyordu. Bu yıl bunlara devam ederek ekim ayında çalışmaları tamamladık. Kalenin sağlamlaştırma çalışmaları tamamlandı. Artık bu tür depreme karşı hiçbir zarar görmeden kalenin ayakta duracağını düşünüyoruz." diye konuştu.

        Yenmez, kalenin restorasyonun ardından ilgili birimlere teslimatının yapıldığını ve kısa süre içinde yeniden ziyaretçilerini ağırlayacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?

        Benzer Haberler

        Alman kadın, Kur'an-ı Kerim'den etkilenip Müslüman oldu
        Alman kadın, Kur'an-ı Kerim'den etkilenip Müslüman oldu
        Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep'te Uluslararası Ayakkabı, Saraciye, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı aç...
        Gaziantep'te Uluslararası Ayakkabı, Saraciye, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı aç...
        Kazada ölen Mehmet Çetinpolat son yolculuğuna uğurlandı
        Kazada ölen Mehmet Çetinpolat son yolculuğuna uğurlandı
        Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahi...
        Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahi...
        Yılmaz: 'Bakanlık TÜRSAB'ı haksız buldu"
        Yılmaz: 'Bakanlık TÜRSAB'ı haksız buldu"