        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te Uluslararası Ayakkabı, Saraciye, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı açıldı

        Gaziantep'te 37'ncisi düzenlenen "GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Saraciye, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:37 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:37
        Gaziantep'te Uluslararası Ayakkabı, Saraciye, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı açıldı
        Gaziantep'te 37'ncisi düzenlenen "GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Saraciye, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, Orta Doğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, Gaziantep'in ayakkabı, terlik ve yan sanayi sektöründe İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.

        Sektörü geliştirmek ve büyütmek amacıyla her yıl bu fuarı düzenlediklerini ifade eden Küçükparmak, "Teknolojinin hızla ilerlediği üretim ekosisteminde, yenilikçiliğe, tasarıma ağırlık vermeli, şehrimizdeki AR-GE ve tasarıma dayalı üretimlerle kendi koleksiyonlarımızı geliştirerek çalışmalarımıza hız vermeliyiz." diye konuştu.

        Küçükparmak, fuarın sektördeki yeniliklerin takip edilmesi, ticaret köprülerinin kurulması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile sektöre önemli bir canlılık katacağını kaydetti.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise fuara katılan firma sayısının fazlalığının sevindirici olduğunu söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de rekabet etmek için fuarların önemli olduğuna değindi.

        Protokol üyeleri, konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesti, stantları ziyaret etti.

        Türkiye'nin yanı sıra Suriye, Irak, İran, Rusya, Özbekistan, Cezayir, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'den katılımcıların yer aldığı fuar 5 Aralık'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

