Gaziantep'te Uluslararası Ayakkabı, Saraciye, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı açıldı

Gaziantep'te 37'ncisi düzenlenen "GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Saraciye, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, Orta Doğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, Gaziantep'in ayakkabı, terlik ve yan sanayi sektöründe İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Sektörü geliştirmek ve büyütmek amacıyla her yıl bu fuarı düzenlediklerini ifade eden Küçükparmak, "Teknolojinin hızla ilerlediği üretim ekosisteminde, yenilikçiliğe, tasarıma ağırlık vermeli, şehrimizdeki AR-GE ve tasarıma dayalı üretimlerle kendi koleksiyonlarımızı geliştirerek çalışmalarımıza hız vermeliyiz." diye konuştu.

Küçükparmak, fuarın sektördeki yeniliklerin takip edilmesi, ticaret köprülerinin kurulması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile sektöre önemli bir canlılık katacağını kaydetti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise fuara katılan firma sayısının fazlalığının sevindirici olduğunu söyledi.