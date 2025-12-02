Habertürk
Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, en az 4 çocuğu olan aileleri çekilişsiz kurasız ev sahibi yapacak konut projesini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 15:14 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:16
        Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, en az 4 çocuğu olan aileleri çekilişsiz kurasız ev sahibi yapacak konut projesini açıkladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle nedeniyle aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında konut projesi hazırlandı.

        Kuzeyşehir ve Güneyşehir'de belediyenin iştiraki olan Gazi Konut tarafından yapılan konutlarda, aynı hanede en az dört ve üzeri çocuğu bulunan aileler çekiliş ve kura olmadan ev sahibi yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aile yılını önemsediklerini ve bu yüzden bu projeyi geliştirdiklerini söyledi.

        Şahin, "En az 4 ve üzeri çocuğu olan ailelerimizi Gazi Konutla kuraya girmeden Kuzeyşehir'de ve Güneyşehir'de evlerini teslim edeceğiz. Aile yılında müjdelerimiz devam edecek." diye konuştu. ​​​​​​​

