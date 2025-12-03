Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Görme engelli Zeynep resim yaparak hayata tutunuyor

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te yaşayan yüzde 80 görme engelli Zeynep Koç, 8 yıldır çizdiği resimlerle yaşama tutunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:20 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engelli Zeynep resim yaparak hayata tutunuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te yaşayan yüzde 80 görme engelli Zeynep Koç, 8 yıldır çizdiği resimlerle yaşama tutunuyor.

        Babası ve ablasının resim çizimlerinden etkilenen Koç, 12 yaşında bu sanata merak duydu. Kara kalemle 8 yıldır çizim yapan Koç, hayallerini tuvale yansıtmak için eğitim almaya başladı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezinde Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na hazırlanan Koç, AA muhabirine, doğuştan gelen engelinin zorluklarını resim yaparak aştığını söyledi.

        - "Resim çizdikçe mutlu oluyorum"

        Resim yapmayı hayatının merkezine aldığını ve kendisini resimle motive ederek yaşamını renklendirdiğini belirten Koç, "En büyük hayalim kendi atölyemi açmak. Orada benim gibi engelli olan kardeşlerime resim çizmeyi öğretmek istiyorum. Önceden hayallerimden biri de tuvalde resim yapmaktı. Resim çizdikçe mutlu oluyorum, o benim hayallerimi süslüyor." dedi.

        Morali bozulduğunda resim çizdiğini ifade eden Koç, "Moralim resimle yerine geliyor. Kendimi iyi hissediyorum. Kursta çizimlerimi görenler çok beğeniyor. 'Yapamazsın' diyenler de oluyor. Elimden geldiği kadarıyla güzel resim çizdiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

        - "Umut ışığı olmak istedik"

        Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezinde el sanatları öğretmenliği yapan Zehra Aydıner ise Zeynep ile 3 yıldır kursta birlikte olduklarını, onun geleceğine ışık olmak için yol gösterdiklerini anlattı.

        Zeynep'in tutkuyla resim çizdiğini aktaran Aydıner, "Kendisine biz de umut ışığı olmak istedik. Burada kendisine resim konusunda yardımcı oluyoruz. Kendisi çok başarılı ve güzel resimler çiziyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?

        Benzer Haberler

        Mayına basması sonucu sol ayağını kaybetti, basketbolla yeniden ayağa kalkt...
        Mayına basması sonucu sol ayağını kaybetti, basketbolla yeniden ayağa kalkt...
        "Asrın felaketi"nde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamland...
        "Asrın felaketi"nde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamland...
        Alman kadın, Kur'an-ı Kerim'den etkilenip Müslüman oldu
        Alman kadın, Kur'an-ı Kerim'den etkilenip Müslüman oldu
        Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep'te Uluslararası Ayakkabı, Saraciye, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı aç...
        Gaziantep'te Uluslararası Ayakkabı, Saraciye, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı aç...
        Kazada ölen Mehmet Çetinpolat son yolculuğuna uğurlandı
        Kazada ölen Mehmet Çetinpolat son yolculuğuna uğurlandı