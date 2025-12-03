Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te öğretmen ve öğrencilerinin yazdığı kitabın geliri Filistin'e gönderilecek

        Gaziantep'te sınıf öğretmeni Büşra Ünlü Kahraman Erçekin, öğrencileriyle kaleme aldığı kitabın gelirini Filistin'e gönderecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:15 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te öğretmen ve öğrencilerinin yazdığı kitabın geliri Filistin'e gönderilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te sınıf öğretmeni Büşra Ünlü Kahraman Erçekin, öğrencileriyle kaleme aldığı kitabın gelirini Filistin'e gönderecek.

        Kentte özel bir okulda görev yapan Erçekin, yaklaşık 2,5 ay önce babasının vefatının ardından "ölüm" ve "savaş" kavramları üzerine kitap yazmaya karar verdi.

        Düşüncelerini öğrencileriyle paylaşan Erçekin, 13 öğrencisinin desteğiyle "Barışla Yükselen Dünya" adlı kitabı yazdı.

        Erçekin, AA muhabirine, her öğrencinin barış temalı 3-4 sayfalık kişisel öykü yazdığını ve bunların kitapta bir araya getirdiğini söyledi.

        Kitabın basım sürecini kendi imkanlarıyla yürüttüğünü ifade eden Erçekin şunları kaydetti:

        "Babamı kaybettikten sonra savaş ve barış üzerine çok düşündüm. Toplumda herkesin barış içinde yaşaması gerektiğini düşündüğüm için bu konuyu öğrencilerime de anlattım. Onlar da barışla ilgili kendi öykülerini yazmak istediklerini söyledi. Biz de bu öyküleri bir kitapta topladık."

        Kitabın gördüğü ilginin kendilerini sevindirdiğini dile getiren Erçekin, "Amacımız, küçük bir sınıftan bütün dünyaya barış mesajı vermek. İkinci baskıyı yapabilirsek elde ettiğimiz gelirleri de Filistinli kardeşlerimize göndermek istiyoruz. Öğrencilerin aileleri de bu durumdan çok memnun kaldı." diye konuştu.

        Öğrencilerden Melise Yetkin, öyküsünde barışı anlattığını ve arkadaşlarının yazılarını çok beğendiğini belirtti.

        Yiğit Efe Akbulut ise yazdığı hikayede dünyada barışın önemine dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı

        Benzer Haberler

        Jandarmadan özel ihtiyaçlı çocuklara anlamlı ziyaret
        Jandarmadan özel ihtiyaçlı çocuklara anlamlı ziyaret
        Gaziantep'te jandarmadan Engelliler Günü'ne özel ziyaret
        Gaziantep'te jandarmadan Engelliler Günü'ne özel ziyaret
        Müteahhit Kaya'dan, 3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı
        Müteahhit Kaya'dan, 3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı
        Görme engelli Zeynep resim yaparak hayata tutunuyor
        Görme engelli Zeynep resim yaparak hayata tutunuyor
        Mayına basması sonucu sol ayağını kaybetti, basketbolla yeniden ayağa kalkt...
        Mayına basması sonucu sol ayağını kaybetti, basketbolla yeniden ayağa kalkt...
        "Asrın felaketi"nde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamland...
        "Asrın felaketi"nde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamland...