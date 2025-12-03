Gaziantep'te öğretmen ve öğrencilerinin yazdığı kitabın geliri Filistin'e gönderilecek

Gaziantep'te sınıf öğretmeni Büşra Ünlü Kahraman Erçekin, öğrencileriyle kaleme aldığı kitabın gelirini Filistin'e gönderecek.

Kentte özel bir okulda görev yapan Erçekin, yaklaşık 2,5 ay önce babasının vefatının ardından "ölüm" ve "savaş" kavramları üzerine kitap yazmaya karar verdi.

Düşüncelerini öğrencileriyle paylaşan Erçekin, 13 öğrencisinin desteğiyle "Barışla Yükselen Dünya" adlı kitabı yazdı.

Erçekin, AA muhabirine, her öğrencinin barış temalı 3-4 sayfalık kişisel öykü yazdığını ve bunların kitapta bir araya getirdiğini söyledi.

Kitabın basım sürecini kendi imkanlarıyla yürüttüğünü ifade eden Erçekin şunları kaydetti:

"Babamı kaybettikten sonra savaş ve barış üzerine çok düşündüm. Toplumda herkesin barış içinde yaşaması gerektiğini düşündüğüm için bu konuyu öğrencilerime de anlattım. Onlar da barışla ilgili kendi öykülerini yazmak istediklerini söyledi. Biz de bu öyküleri bir kitapta topladık."