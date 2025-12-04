Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler için yapılan konutların başvuruları başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin en az 4 çocuğu olan aileleri çekilişsiz kurasız ev sahibi yapacak konut projesinin başvuruları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan konut projesinin başvuruları başladı.

Gaziantep'te en az bir yıl ikamet eden, başvuru tarihi itibarıyla nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan, en az 4 çocuk sahibi olan ve aynı adreste ikamet eden aileler başvuru yapabilecek.

Aynı zamanda konut sahibi olmak isteyen vatandaşların, kendileri ve eşleri adına tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması da başvuru şartları arasında bulunuyor.

Başvurular "https://basvuru.gbbkonut.com.tr/" internet üzerinden yapılacak.

Kuzeyşehir ve Güneyşehir'de belediyenin iştiraki olan Gazi Konut tarafından yapılan konutların başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona erecek.