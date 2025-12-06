Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
E.Y. (59) yönetimindeki 21 UB 770 plakalı minibüs, Yukarıolucak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri, araçtaki E.Y.'nin (54) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan minibüs sürücüsü, R.K. ve F.Y, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
